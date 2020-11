Porsche Taycan stellt Weltrekord im Driften auf

Zahlreiche Rekorde

Nichtsdestotrotz hält der Taycan, wie Porsche betont, auch eine Reihe weiterer Rekorde. Der Hersteller verweist etwa auf 3.245 zurückgelegte Kilometer in 24 Stunden auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Nardo, 26 Sprints von 0 auf 200 km/h auf dem Flugfeld in Lahr sowie den Rekord von 7:42 Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife, der jedoch - wenngleich nicht ganz regelkonform - von Tesla bereits gebrochen wurde.