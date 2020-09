Taycan ist Porsches meistverkaufter Wagen

So verkaufte Porsche im August in Europa 1.183 Exemplare des Taycan, während vom Panamera nur 278 aus dem Werk rollten. Das ist ein Einbruch um 71 Prozent. Direkt nach dem Taycan reiht sich der 911er mit 1.097 Exemplaren, 37 Prozent weniger als im Vormonat. Allerdings ist der SUV Cayenne an der Verkaufsspitze, rechnet man die Verkäufe des Coupés mit ein (insgesamt 1.325).

Dass der Taycan den Panamera so deutlich schlägt, ist ein Trend, der sich generell auf dem europäischen Fahrzeugmarkt widerspiegelt. Der Anteil an neu zugelassenen E-Autos hat 2020 deutlich zugenommen, in Österreich um 5 Prozent. Plug-In-Hybride legten sogar um 256 Prozent zu. Der Absatz von Benzin- und Diesel-Fahrzeugen brach in Österreich um 42 bzw. 38 Prozent ein.