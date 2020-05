Tesla Model 3 ist Österreichs meistverkauftes Elektroauto

Teslas Model 3 setzt sich auch heuer an der Spitze der meistverkauften Elektroautos in Österreich fest. Laut Statistik Austria gab es im April diesen Jahres 227 Neuzulassungen, was dem Model 3 wie bereits 2019 den ersten Platz unter den E-Autos bescherte.

Insgesamt wurden im April 557 E-Autos zugelassen. Nach dem Model 3 belegt der Renault Zoe (93) Platz 2 und der BMW i3 (42) Platz 3. Dieses Ranking spiegelt auch die Zulassungen im ersten Quartal 2020 wider: Hier wurden 855 neue Tesla Model 3 zugelassen, 517 Renault Zoe und 195 BMW i3.