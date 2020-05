Das Tesla Model 3 gibt es nun auch als Cabrio

Mit Niederlassung auch in Europa

Newport Convertible Engineering NCE hat seinen Hauptsitz in Huntington Beach im US-Bundesstaat Kalifornien. In Europa ist das Karosseriebauunternehmen mit einer Niederlassung in Barcelona vertreten. Seit 37 Jahren ist NCE darauf spezialisiert, die Dächer von Fahrzeugen zu entfernen und sie in Cabrios umzubauen.