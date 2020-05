Tesla Model S Kombi kostet über 220.000 Euro

Kein Serienfahrzeug

Der Initiator des Projekts ist der Niederländer Floris de Raadt. Er hatte die Idee das Heck eines Jaguar XF Sportbrake auf ein Tesla Model S zu geben – daher auch der Name „Shooting Brake“. Mit der Umsetzung wurde RemetzCar beauftragt. Diese hatten bereits Erfahrung mit Heckumbauten: Das niederländische Unternehmen hatte zuvor einen Model S Leichenwagen gebaut.

Die Idee für das Model S Kombi kam gut an. de Raadt und seine Partner überlegten, den Umbau in einer Kleinserie zu verkaufen. Es wurde eine Website erstellt und ein Verkaufspreis kalkuliert. Allerdings stiegen die Kosten für das Projekt enorm an und damit auch der Preis. Schließlich wurde die Entscheidung gefällt, dass der Shooting Brake nur ein Einzelstück sein wird.