Tesla senkt Preise seiner Elektroautos

Tesla hat an der Preisschraube gedreht und bietet über Nacht nun viele Modelle deutlich günstiger an. Das hat Electrek entdeckt. Das Einsteiger-Elektroauto Model 3 wurde demnach in allen Powertrain-Versionen um 2000 Dollar günstiger und ist nun ab 37.990 US-Dollar zu haben.

Das Model S Long Range Plus wird aktuell um 74.990 US-Dollar angeboten, 5000 Dollar weniger als zuvor. Gleich fällt die Preisreduktion beim Model S Performance aus, das nun ab 94.990 US-Dollar bestellt werden kann. Ebenfalls um 5000 Dollar günstiger ist das Luxus-SUV Model X, das ab 79.990 Dollar zu haben ist.

Preisreduktion in Österreich

Auch österreichische Kunden kommen in den Genuss einer Preisreduktion, allerdings nur bei Model S und Model X. So ist das Model S aktuell ab 82.990 zu haben, davor waren es laut Auskunft des Tesla-Stores Wien 88.990 Euro. Das Model X ist sogar um 10.000 Euro günstiger als zuletzt und kostet nun 88.990 Euro. Beim Model 3 hat sich der Preis vorerst nicht verändert.

Electrek vermutet, dass die Corona-Krise und die dadurch ausgelöste schwache Nachfrage ausschlaggebend für die gesenkten Preise sein dürften.