PRO Bus 2015 Simulator im Test: Bitte alle aussteigen

Die Karte, auf der man in PRO Bus 2015 unterwegs ist, ist klein, dafür aber sehr übersichtlich. Einige Infrastruktur-Vorgaben wurden allerdings wiederum unrealistisch gestaltet. "Was ist das für eine Kreuzung, mit einer Ampel direkt nach der Kurve?", ärgert sich Kay. Dringt man in Kartenbereiche ein, die auf einer Überblicksansicht gelb gekennzeichnet sind, muss der Computer diesen neu laden - was ziemlich lange dauert. Obwohl Kay Shooter-Games mit maximalen Grafikeinstellungen auf seinem PC spielt, muss er 30 Sekunden lang auf den nächsten Kartenbereich von PRO Bus 2015 warten.