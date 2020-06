PS Vita: 14 Spiele zum Konsolenstart im Test

Uncharted: Golden Abyss

Dieser Titel sollte eigentlich das Must Have bzw. der System Seller der PS Vita sein. Es ist auch ein relativ gutes Spiel und vor allem ein neuer Teil in der Uncharted-Saga und keine Konsolen-Portierung eines bekannten Teils. Dennoch hat man so manches Déjà-vu-Erlebnis – es scheint, als wollten die Spielentwickler ein Best of abliefern.

Ein Best of mit Vita-Geschmack in diesem Fall: Beim Klettern ist die Touchscreen-Bedienung, bei der ein Pfad mit dem Finger über Vorsprünge gezeichnet wird, die Drake dann automatisch entlang hangelt, noch in Ordnung. Doch einige Sequenzen müssen mit Einsatz der Bewegungssensoren gelöst werden. Und auch das ständige "Abrubbeln" von Zeichen, die dann in einem fast selbstlösenden Puzzle zusammengesetzt werden, ist nervig und reißt einem aus dem gewohnten Uncharted-Erlebnis. Die Touchscreen-Nahkämpfe, bei denen über den Bildschirm gestrichen werden muss, sind ebenfalls verzichtbar. Auch Schätze müssen jetzt durch das Tippen auf die weiß aufblitzenden Lichter am Display eingesammelt werden.

Abgesehen vom Touchscreen-Zwang macht Uncharted eine gute Figur. Charaktere und Hintergründe sehen gut aus, solange man nicht zu genau auf die Kanten von Objekten schaut. Die gute Grafik wird leider nicht ganz ausgenutzt, da das ganze Spiel im Dschungel Zentralamerikas angesiedelt ist. Auf Ausflüge in Wüsten, verschneite Berge oder die engen Gassen einer Großstadt wird verzichtet. Auch einen Multiplayer-Modus gibt es nicht.

Fazit: Kein Must Have, aber dennoch unterhaltsam, zumal es derzeit auch nicht viele Action-Alternativen zu Uncharted: Golden Abyss gibt.