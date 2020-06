PS Vita im Test: Nur für Core-Gamer

Verarbeitung und Design

Vergleicht man die PS Vita mit ihrem Vorgänger PSP ist sie deutlich hübscher. Das gesamte Gerät sieht harmonischer aus. Das Display ist auf der selben Höhe wie das Gehäuse und die abgerundeten Seiten und die Abstände der Bedienelemente zum Display und Rand sorgen für Symmetrie.

Das gesamte Gerät wirkt hochwertig und robust und ist mit 260 Gramm bzw. 279 Gramm (3G-Version) relativ schwer ausgefallen. Auch die Größe ist aufgrund des 5-Zoll-Displays imposant - Hosentaschenformat hat die PS Vita nicht mehr. Rein vom Gehäuse her ist sie einen Hauch dünner als die PSP, zählt man die hervorstehenden Analogsticks dazu, ist sie dicker.

Handling

Die erhobenen Analogsticks sind das, worauf echte Gamer bei einer portablen Konsole lange warten mussten. Die PSP hatte die flache und wenig griffige Analogfläche und auch das Circle Pad des 3DS ist mehr eine Notlösung als ein Analogstick. Die zwei Sticks der PS Vita sind ausreichend erhaben, haben einen geringen Widerstand, was eine präzise Steuerung erlaubt, und eine rutschfeste Oberfläche. Für große Hände oder lange Finger ist die Positionierung aber nach wie vor etwas zu weit unten, wenn man die Sticks mit den Fingerspitzen bedienen will. So winkelt man die Daumen fast 90 Grad ab, was nach etwa zweistündigem Spielen Schmerzen verursacht. Die beste Lösung ist die PS Vita möglichst weit unten zu halten, wodurch es dann aber schwieriger wird, mit dem rechten Daumen die Dreieck-Taste zu drücken.

Abgesehen davon hält sich die Vita deutlich besser als der Vorgänger. Die abgerundete Form sorgt für einen guten Halt. An der Rückseite sind noch links und rechts zwei griffigere Flächen angebracht, die aber bei normal großen Händen kaum Verwendung finden. Um diese nutzen zu können, müssen der linke und rechte Mittelfinger stark abgewinkelt sein, was auf Dauer unkomfortabel ist. Die Mittelfinger ruhen im Normalfall deshalb auf der Touch-Fläche an der Rückseite. Diese ist genauso breit wie das Display, aber etwas flacher. Ähnlich wie bei einem Touchpad eines Notebooks werden Berührungen darauf erkannt. Die Idee ist interessant, die Ergonomie aber problematisch, da die Mittelfinger fast vollständig ausgestreckt werden müssen, um die Mitte der Touch-Fläche zu erreichen. Bei einigen Spielen kommt es zu ungewollten Auslösungen, da eben die Mittelfinger meistens auf der Touch-Fläche ruhen. Neben der Touch-Fläche, dem Touchscreen und den gewöhnlichen Tasten hat die PS Vita auch noch Bewegungssensoren eingebaut.