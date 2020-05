Qosmio X70: Mächtig heißes Gaming-Notebook

Was nach dem Auspacken als erstes auffällt: Der Qosmio ist ein Berg von einem Laptop. Das 17,3-Zoll-Gerät misst 419 x 273 x 44 Millimeter und wiegt rund 3,5 Kilogramm. Für einen Einsatz unterwegs ist Toshibas neue Gaming-Serie also nur bedingt zu gebrauchen, auch wenn das Verhältnis Gewicht/Größe eigentlich gar nicht so schlecht ausfällt. Der X70 gehört trotzdem eindeutig auf den Schreibtisch. Die Gehäuseoberseite des X70 besteht, genau wie das Tastaturbett und die Handflächenauflagen, zum Großteil aus strukturiertem Aluminium, was einen wertigen Anstrich verleiht. Ein Alu-Streifen, der rund um das Gehäuse verläuft, die Einfassung des Touchpads, das Qosmio-Logo auf dem Deckel und die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur sorgen für rote Farbkleckse beim X70 und bestimmen das Design.

Wer an älteren Ausgaben der Qosmio-X-Serie Gefallen findet, wird auch mit der neuen Generation zufrieden sein. Die Verarbeitung ist solide, das Gehäuse gibt auch unter größerem Druck nicht nach, auch die Tastatur und die Handflächenauflagen sind sehr stabil. Lediglich der Deckel des Laptops lässt sich mit etwas Krafteinsatz nach innen drücken, was im laufenden Betrieb auch die Darstellung des Full-HD-Displays beeinträchtigen kann. Die Bildschirm-Scharniere halten das Display ohne Mühe aber bestimmt in Position, der Winkel kann trotzdem - ohne viel Kraft zu investieren - angepasst werden. Der Unterboden des Qosmio besteht aus schwarzem Plastik und weist Gumminoppen an allen vier Ecken auf, die auch beim Spielen mit viel Einsatz sicheren Halt gewährleisten. Insgesamt lassen sich in der Verarbeitung keine gröberen Schwachstellen erkennen, der X70 bringt mit, was Nutzer sich von einem High-End-Gerät erwarten.