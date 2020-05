Raspberry Pi: Bereits 1,75 Millionen Stück verkauft

Die ersten Raspberrys wurden 2011 in China gefertigt. Im September 2012 wurde damit begonnen, die Produktion nach England zu verlagern. Heute werden sämtliche Pi-Computer in einem Sony-Werk in South Wales zusammengesetzt. Soeben ist der millionste Raspberry in England gefertigt worden. Damit steigt die Zahl der insgesamt verkauften Geräte auf 1,75 Millionen. Zur Feier dieses Meilensteins hat Firmenbesitzer Sony den Pi-Machern eine vergoldete Raspberry-Hülle geschenkt, die jetzt im Hauptquartier aufgestellt wird.