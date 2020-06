Raumfeld M: Toller Klang, lahmes Streaming

Multimediafunktionen

So einfach die Einrichtung zu Anfang ist, umso umständlicher ist das Abspielen von Musik. Das Hauptproblem - Musikstreaming mit der eigenen Bibliothek ist nur per Universal Plug and Play (UPnP) möglich. Das ist äußerst träge und besonders beim Durchstöbern größerer Musiksammlung sehr mühsam. Einträge werden nur langsam nachgeladen, ein schnelles Entscheiden für ein Musikstück oder einen Interpreten ist nicht möglich - zumindest gibt einem die Wartezeit die Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen. Auch das Weiterschalten von Titeln geht nur zäh von statten. Drei bis vier Sekunden Verzögerung waren keine Seltenheit. Dafür werden die Informationen wie Cover, Interpret und dergleichen prompt geladen.

Absurderweise können Titel, die auf dem Smartphone oder iPod gespeichert sind, nicht abgespielt werden. Beim iPhone und iPod ist das auf Beschränkungen von Apple zurückzuführen, die eine derartige Funktion nicht erlauben. Auf Android ist laut Teufel allerdings eine derartige Funktion geplant und wird in den nächsten Versionen der App umgesetzt. Als Zwischenlösung kann man allerdings einen UPnP-Server direkt auf dem Android-Smartphone installieren - ansonsten bleibt nur die per UPnP freigegebene Musiksammlung.

Auch die Streaminganbieter, die die App unterstützt; konnten nicht getestet werden. Napster ist bislang noch nicht in Österreich verfügbar. Was verwundert: Simfy verweigert den Dienst und ist laut der App noch nicht in Österreich verfügbar - obwohl es bereits vergangenen März offiziell startete. Auf Anfrage der futurezone bestätigte uns ein Entwickler, dass ihnen das Problem bekannt sei und eine entsprechende Lösung in der neuesten Version der App implementiert werde. Last.fm ist zwar in Österreich verfügbar, aber nur gegen eine Monatsgebühr. Spotify wird nicht unterstützt.

Der einzige Dienst, der funktioniert und dabei auch überzeugt, ist TuneIn. Tausende Web-Radiostationen, nach Genres und Herkunft sortiert, stehen über den Dienst zur Verfügung. Da es sich um Radiosender handelt, muss zumindest nicht manuell weitergeschaltet werden und kann so die Verzögerung umgehen.