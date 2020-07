Retina-Scan am Smartphone: ZTE Grand S3 ausprobiert

Will man das Handy per Augenscan entsperren, muss man am Lockscreen eine Leiste von oben nach unten ziehen, wodurch die Frontkamera anspringt. Anschließend hält man das Handy rund 20cm vor die Augen, wodurch es sich im besten Fall entsperrt. Im futurezone-Handson hat der Scan in etwa neun von zehn Fällen beim ersten Mal funktioniert. Das Aufsetzen bzw. Abnehmen von Brillen machte keinen Unterschied, das Handy wurde nach kürzester Zeit korrekt entsperrt. Wie es unter schlechteren Lichtverhältnissen klappt, konnte im Rahmen des Kurztests leider nicht ausprobiert werden. Die Funktion schien insgesamt jedoch weit verlässlicher zu funktionieren, als etwa der Gesichtsscan (Face Unlock), der standardmäßig in Android integriert ist. ZTE hat angekündigt, auch eine API für die Funktion bereit zu stellen, damit der Augenscan auch in anderen Apps genutzt werden kann. Denkbar wäre das etwa bei Passwortmanagern oder Bezahl-Apps.