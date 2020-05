Rewind: Spotify schickt seine Nutzer auf Zeitreise

Welche Musik würde man wohl hören, wenn man in einem vollkommen anderen Jahrzehnt geboren wäre? Diese Frage will nun Spotify mit einem neuen Feature beantworten. Rewind lässt den Nutzer insgesamt drei seiner am häufigsten angehörten Künstler auswählen, dann wird "zurückgespult". Spotify erstellt auf Basis der Auswahl automatisch Playlists für die letzten fünf Jahrzehnte und lässt diese auch mit anderen Nutzern teilen.