Robotermöbel von Ikea verwandeln sich auf Knopfdruck

Was tun, wenn man in der Großstadt in einem Mini-Apartment wohnt und dennoch in einem Zimmer Schränke, Bett und Wohnzimmer unterbringen will? Ikea glaubt, dafür eine Lösung gefunden zu haben, und bringt zusammen mit dem US-Start-up Ori Living ein Möbelsystem auf den Markt, das sich per Knopfdruck verwandeln kann. In dem kurzen gezeigten Clip sieht man einen von beiden Seiten benutzbaren Schrank als Raumteiler, der eine Sitzgelegenheit bietet.

Robotermöbel

Per Knopfdruck kann das gesamte System an die Wand geschoben werden. Dadurch ist die eine Schrankseite zwar nicht mehr zugänglich, zum Sitzen auf der Couch ist dafür viel mehr Platz. Zum Schlafengehen genügt ein weiterer Knopfdruck. Das Schranksystem fährt zur anderen Seite des Raums. Erst jetzt sieht man, dass unter dem Schrank ein Bett verstaut ist, das ebenfalls automatisch ausfährt und so das Zimmer in einen Schlafraum verwandelt.