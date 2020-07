Robuste Begleiter: GPS Fahrradcomputer im Test

Dadurch, dass moderne Fahrradcomputer ohne zusätzliche Sensoren funktionieren, sind sie vielfältig einsetzbar. Die Geräte im Vergleich dienen unter anderem auch als Begleiter beim Joggen, Wandern, oder als simpler Pedometer.

Goplanet Saturn 100 Fahrrad-GPS

Das Gerät von Goplanet ist im Vergleich der günstigste Fahrradcomuter. Im Lieferumfang ist neben der Fahrradhalterung noch ein USB-Netzteil zum Aufladen, eine Schutzhülle, sowie passende Software samt ausführlicher Anleitung beigelegt. Der Saturn 100 ist wasserdicht nach dem IPX7-Standard und bietet viele verschiedene Funktionen.

Routen können über die Micro-USB-Verbindung vom Rechner auf das tragbare Gerät geladen oder aber unterwegs aufgezeichnet werden. Falls man einer vorgegebenen Route nachfährt, zeigt der Saturn 100 verbleibende Entfernung und Wegzeit bis zum Ziel an. Zusätzlich wird die Geschwindigkeit, der Kalorienverbrauch und die aktuelle Temperatur angegeben. Über den integrierten elektronischen Kompass wird außerdem die Himmelsrichtung angezeigt.

Das Display des Saturn 100 ist zwar übersichtlich, dabei aber nicht wirklich intuitiv. Ein Großteil der Anzeige basiert auf Symbolen und Abkürzungen, die man ohne Blick in die (in Papierform beiliegende) Kurzanleitung nur sehr schwer zuordnen kann. Hat man sich aber erst einmal an die Bedienung gewöhnt, weiß man die Übersichtlichkeit schnell zu schätzen.

Das Goplanet Saturn 100 Fahrrad GPS (84,95 Euro) bietet solide Funktionen für einen fairen Preis. Wer keinen Wert auf eine grafisch anspruchsvolle Benutzeroberfläche legt, sondern einfach nur eine übersichtliche Anzeige und ein verlässliches Gerät haben will, kann mit dem Saturn 100 durchaus glücklich werden.