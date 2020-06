Samsung bringt neue TV-Technologie SUHD

Samsung ist überzeugt, dass SUHD-TVs zum Mainstream gehören werden. „Wir hätten sie nicht entwickelt, wären wir davon nicht überzeugt“, so Stinziano. Die Preise der SUHD-TVs werden in der Liga der Premium-Geräte liegen, also – abhängig von der Größe – bei etwa 3000 Euro beginnen. Nach oben hin sind allerdings keine Grenzen gesetzt, denn die SUHD-Technologie wird sowohl bei den Bendables eingesetzt, also Flat-TVs, die auf Knopfdruck gebogen werden können und folglich zu Curved-Modellen werden. Der „UN105S9B“ ist mit 105 Zoll übrigens der größte Bendable SUHD-TV. Der 88-Zöller „UN88JQ9000“ der größte Curved-Flat-TV und als Draufgabe gibt’s mit dem 110-Zöller „UN110S9Q“ den größten 8K-Flat-TV, der brillenloses 3D-TV möglich macht – so es jemand wirklich nutzen will.