Samsung droht ein eigenes „Antennagate“

Das Problem erinnert sehr stark an „Antennagate“. 2010 stellten die Käufer des neuen iPhone 4 fest, dass der Empfang des Mobilfunks sinkt, wenn man das Smartphone fest in der Hand hält. Die von Steve Jobs vorgeschlagene Lösung: „Dann haltet es anders.“ Daraufhin entstanden die Memes „You’re holding it wrong!“ und „ Todesgriff“, der die Sendeleistung des iPhone 4 abwürgt – in Anlehnung an den Würgegriff von Darth Vader.

Apple löste das Problem damals damit, dass kostenlose Schutzhüllen an iPhone-4-Käufer verteilt wurden. Ob Samsung einen ähnlichen Weg gehen wird, ist noch nicht bekannt. In Österreich ist das Tab S5e seit Mitte April erhältlich. Der UVP für die WLAN-Version ist 419 Euro, für die LTE-Version 479 Euro.