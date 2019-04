Das sind die größten Smartphone-Fails der Geschichte

2014: Das Bendgate

Bevor es faltbare Smartphones gab, gab es biegbare – wenn auch unfreiwillig. Am 19. September 2014 erschien das iPhone 6 und 6 Plus. Über zehn Millionen Geräte wurden in den ersten drei Tagen nach dem Start verkauft. In den folgenden Wochen häuften sich die Beschwerden der Kunden, dass sich ihre neuen iPhones verbogen hatten.

Apple reagiert wie üblich: Alles wurde abgestritten. Die iPhones seien sorgfältig geprüft worden und würden die Qualitätsstandard erfüllen oder übertreffen und den Alltagsgebrauch aushalten. 2018 kamen interne Apple-Dokumente ans Tageslicht. Laut denen wusste Apple vor dem Verkaufsstart, dass sich die Smartphones leichter biegen lassen. Das iPhone 6 sei 3,3 mal anfälliger für Biegen als das iPhone 5s. Beim iPhone 6 Plus sind es sogar 7,2 mal.

Bendgate sorgte auch für Spätfolgen. Anfang 2016 tauchen Berichte über die „Touch Disease“ auf. Der Touchscreen des iPhone 6 und 6 Plus reagierte nicht mehr auf Berührungen, bei einigen war auch ein grauer Balken zu sehen. Schuld daran ist der „Touch IC“-Chip, der sich vom Logic Board löste. Das Ganze passiert laut Tech-Experten, weil sich das iPhone 6 und 6 Plus im Alltagsgebrauch zu leicht biegen und so der Chip locker wird.

Und wie reagierte Apple? Wie üblich zu Beginn gar nicht. Erst im November 2016 wurde das Problem des „Touch Disease“ anerkannt. Und weil Apple so gütig ist, wurden in den USA die Reparaturkosten dafür von 349 US-Dollar auf 149 US-Dollar gesenkt. Und ja, Apple kannte den Designfehler. Denn im Mai 2016, also Monate, nachdem die ersten Touch-Disease-Beschwerden aufkamen, wurde in neu produzierten iPhone 6 und 6 Plus eine Änderung vorgenommen, die den Touch-IC-Chip stabilisiert. Bekannt gemacht hat Apple diese Änderung natürlich nicht.