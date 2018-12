Das sind die Flops des IT-Jahres 2018

Leihrad Desaster in Wien

Das Gastspiel asiatischer Leihradanbieter in Österreich endete im vergangenen Jahr im Chaos. Die stationslosen Räder von Ofo und oBike, die per App gebucht werden konnten und die nicht selten vor Parkeingängen, auf der Straße oder mitten am Gehsteig abgestellt wurden oder Fahrradstellplätze verstellten, verärgerten Stadtbewohner und provozierten Vandalismus. Viele landeten im Donaukanal oder im Wienfluss.