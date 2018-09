Urheberrecht: EU-Parlamentarier stimmen für Upload-Filter und Leistungsschutzrecht

Reaktionen aus den EU-Parlamentsfraktionen

„Das Abstimmungsergebnis zur Copyright-Reform ist sehr bedauerlich. Die Europäische Volkspartei hat Upload-Filter und damit ihre illiberale Politik durchgesetzt“, kommentiert NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar

Die SPÖ lobt den heutigen Beschluss als "Verbesserungen für Kreative". „In den vergangenen Wochen konnten wir in zähen Verhandlungen einige Kompromisse erzielen und Abänderungsanträge durchbringen, die den ursprünglichen Bericht des CDU-Abgeordneten Voss entschärft haben. Es darf nicht sein, dass Algorithmen entscheiden, was wir sehen und was nicht. Wir SPÖ-Abgeordnete bedauern allerdings, dass eine Mehrheit für Uploadfilter gestimmt hat. Die Freiheit des Internets muss gewahrt bleiben“, so Josef Weidenholzer, Vizepräsident der SozialdemokratInnen und zuständig für Digitales.

"Verstehen nicht, wie das Internet funktioniert"

"Die Konservativen, Teile der Sozialdemokraten und Liberalen verstehen nicht nur nicht, wie das Internet funktioniert. Sie stellen sich trotz massiver Bedenken der Bevölkerung aufseiten der großen Konzerne. So könnten in Zukunft Fotos und Videos von Sportveranstaltungen verboten sein. Kosmetische Änderungen ändern nichts daran. Am heutigen Tag gehen Künstler, europäische Plattformen, kleine Start-ups und auch wir Bürger leer aus", so Michel Reimon, EU-Parlamentarier der Grünen.

„Für Rezensionen, Parodie und Illustrierung muss es Ausnahmen geben - das betrifft auch die Frage von Memes. Der Verleih von E-Books muss öffentlichen Büchereien erlaubt sein. Bei dem Abstimmungsergebnis handelt es sich nicht um ein Endergebnis sondern die Startposition für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten. Mit denen möchten wir jetzt eine entideologisierte und sachliche Debatte führen“, sagt Heinz Becker, EU-Parlamentarier der ÖVP. „Ich bin zuversichtlich, dass das gelingen kann.“

Julia Reda, Europaabgeordnete der Piratenpartei und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Grüne/EFA, kommentiert die Abstimmung: „Die heutige Entscheidung ist ein herber Rückschlag für das freie und offene Internet. Das Europaparlament befürwortet die Einführung neuer rechtlicher und technischer Schranken für die Meinungsfreiheit im Netz. Zugunsten von Konzernprofiten werden Prinzipien über den Haufen geworfen, ohne die das Internet nie seine heutige Bedeutung erlangt hätte.