Facebook ließ fremde Unternehmen private Nachrichten lesen

Reaktion von Facebook

Das Online-Netzwerk erklärte gegenüber der NYT in einer Stellungnahme, dass noch viel Arbeit notwendig sei, um das Vertrauen der Nutzer zurück zu gewinnen. Außerdem weist das Unternehmen auf die Vorteile des Datenaustausches für die Nutzer hin.

"Die Partner von Facebook ignorieren Datenschutzeinstellungen der Menschen nicht, und es ist falsch Gegenteiliges zu suggerieren“, so Steve Satterfield, Director of Privacy und Public Policy bei Facebook in einer schriftlichen Stellungnahme.