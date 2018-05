Mark Zuckerberg flüchtete vor kritischen Fragen der EU-Parlamentarier

Europa "unglaublich wichtig"

Europa sei für Facebook sehr wichtig, so Zuckerberg. „Europäer sind ein großer und unglaublich wichtiger Teil unserer globalen Gemeinschaft.“ Derzeit arbeiten 7000 Menschen in Europa für Facebook, bald sollen es 10.000 Menschen in 12 europäischen Städten sein, so Zuckerberg. "400 Millionen Menschen nutzen in Europa Facebook. Wir haben unsere Heimat in Dublin ein Team an Ingenieuren und in Paris arbeiten viele an der KI-Forschung mit. Wir haben Datenzentren in Schweden und Irland, bald in Dänemark in 2020."



Es gebe in Europa 18 Millionen kleine Unternehmen, die Facebook nutzen, „überwiegend kostenfrei“, so Zuckerberg. Fast die Hälfte von diesen Firmen habe mehr Menschen einstellen können, weil sie Facebook-Angebote nutzten. Doch all die positiven, wirtschaftsorientierten Argumente nutzten Zuckerberg bei der Befragung durch die EU-Parlamentarier nichts. Selbst liberale und konservative Politiker, die normalerweise eine „der Markt wird es schon richten“-Philosophie verfolgen, stellten sich und Zuckerberg die Frage, ob eine gesetzliche Regulierung nicht doch angebracht sei. Hier wiederholte der Facebook-Gründer seine Antworten vor dem US-Kongress: „Regulierung ja, aber die richtige, bitte.“

Folgen Konsequenzen?

Für Zuckerberg ist das Treffen mit den EU-Parlamentariern nicht so reibungslos über die Bühne gegangen, wie erhofft. Sein Schweigen wird in den Köpfen der Europäer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch zuerst einmal setzt er seine Werbetour durch Europa fort, morgen ist er bei Frankreichs Präsidenten zu Gast. Ob die Befragung Auswirkungen auf das Geschäft haben wird, ist ebenfalls fraglich. Bisher galt auch hier der Grundsatz „jede PR ist gute PR.“ Die letzten Quartalszahlen haben es bewiesen: Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um 13 Prozent, der Gewinn um 64 Prozent.