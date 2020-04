Samsung Galaxy desinfizieren: So macht man es richtig

Das eigene Smartphone zählt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Dingen, die man jeden Tag am öftesten in die Hand nimmt. In Zeiten der Corona-Pandemie ist es - neben dem Händewaschen - darum besonders wichtig, die Geräte auch regelmäßig zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Um das Handy dabei nicht zu beschädigen, gilt es einige Dinge zu beachten.

Samsung gibt nun im Rahmen einer Social-Media-Kampagne konkrete Anweisungen, wie man Galaxy-Handys korrekt desinfiziert. Auf dem offiziellen Samsung-Mobile-Twitter-Account wurde am Freitag ein entsprechendes Video geteilt. Eine ausführlichere englischsprachige Anleitung gibt es hier.