Samsung: Galaxy Nexus ab November in Österreich

Samsung will das neu vorgestellte " Galaxy Nexus" ab Mitte/Ende November in Österreich auf den Markt bringen. Der Verkaufspreis ohne Vertragsbindung soll dann bei 679 Euro liegen. Welche Mobilfunker das Gerät in ihr Portfolio aufnehmen werden, darüber gibt es noch keine Informationen.

Die Spezifikationen des neuen Google-Smartphones entsprechen im Wesentlichen den bereits durchgesickerten Details. Das Display birgt eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixel, sämtliche Bedienelemente werden nur mehr virtuell angezeigt. Wie andere Highend-Phones kommt im neuen Nexus ein Dual-Core-Prozessor zum Einsatz, der auf 1,2 GHz getaktet ist. Neben einen Gigabyte RAM sind je nach Modell 16 oder 32 Gigabyte Speicher verbaut. NFC, USB 2.0, Bluetooth 3.0 und HSPA+ komplettieren das Angebot. In manchen Regionen soll zudem eine LTE-Version auf den Markt kommen.



Keine physischen Knöpfe an der Vorderseite

Die Größe des Displays kommt in erster Linie durch die fehlenden physischen Knöpfe zustande. Mit Abmessungen von 67,94 mal 135,5 Millimeter ist das neue Nexus im Vergleich zum Vorgänger Nexus S (63 mal 123,9 Millimeter) geringfügig breiter und gut einen Zentimeter länger. Gleichzeitig konnte die Dicke des Geräts von 10,88 auf 8,94 Millimeter weiter verringert werden. Ein wenig enttäuschend fallen hingegen die Spezifikationen der Kamera aus. Während die Front-Kamera auf 1,3 Megapixel kommt, weist die Hauptkamera weiterhin nur 5 Megapixel auf. Damit sollen aber 1080p-Videoaufnahmen möglich sein, die Auslöseverzögerung wurde verbessert.