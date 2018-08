Samsung Galaxy Watch ausprobiert: Größer ist besser

Drehring

Die Galaxy Watch hat wieder den Samsung-typischen Drehring. Dieser hat bei allen Versionen eine Struktur und ist dadurch angenehm griffig. Außerdem klickt er hör- und fühlbar, was ein gutes haptisches und akustisches Feedback ist. Bei der 46mm-Variante ließ er sich etwas leichter drehen als bei den 42mm-Versionen.

Rein von der Optik finde ich die schwarze 42mm-Version am hübschesten. Bei der 46er wurde vermutlich Silber als Gehäusefarbe gewählt, weil sie in ganz Schwarz zu wuchtig aussehen würde. Bei der Rosa-Gold-Version wirkt das Gummiarmband unpassend. Wer diese Variante aus optischen Gründen wählt, sollte die Smartwatch mit einem Leder- oder Metallarmband aufhübschen.

Die neuen Funktionen konnten bei den Demo-Geräten nicht getestet werden, abgesehen von der Anpassung der Watchfaces. Allerdings war es in der Demo-Area zu laut um zu hören, wie die Galaxy Watch tickt, wenn diese Funktionen eingeschaltet ist.

Ersteindruck

Die Galaxy Watch hat zwar einen neuen Namen, setzt die Gear-S-Serie aber konsequent fort. Wer wirklich viel Sport macht, wird vermutlich eher zu 42er-Variante greifen, da diese bei Cardio- und Krafttraining weniger am Handgelenk stört. Die 46mm-Version fühlte sich im Kurztest aber kaum größer am Handgelenk an, weshalb User mit ausreichend großen Händen diese in Betracht ziehen sollten – alleine wegen der längeren Akkulaufzeit.