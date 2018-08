Samsung Galaxy Watch: Mit mehr Akku und Tickgeräuschen

Traditionell hat Samsung passend zum neuesten Note-Modell auch eine neue Smartwatch vorgestellt. Wie bereits zuvor geleakt, handelt es sich dabei um die Galaxy Watch.

Die Smartwatch ist in den Größen 42mm (299 Euro) und 46mm (329 Euro) verfügbar. LTE-Varianten der beiden Smartwatches sollen zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Die 42mm-Version gibt es in den Farben Schwarz und Rosegold, die 46mm-Variante nur in Silber. Die kleinere Galaxy Watch nutzt 20mm-Armbänder, die größere 22mm. Beide haben 4 GB internen Speicher für Apps, oder um in Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern als Musikplayer genutzt zu werden.

Die 42mm-Galaxy-Watch hat ein 1,2-Zoll-Display und wiegt 49 Gramm. Die 46mm-Version hat einen 1,3-Zoll-Bildschirm und ein Gewicht von 63 Gramm. Das höhere Gewicht liegt nicht nur am größeren Gehäuse und Display, sondern auch dem größeren Akku. Dieser soll laut Samsung bis zu sieben Tage durchhalten – bei seltener Verwendung. Im Alltag sollen es drei Tage sein. Mit GPS-Tracking sind es immerhin bis zu 24 Stunden. Bei der kleineren Variante wird die durchschnittliche Laufzeit mit zwei Tagen angegeben und bis zu 14 Stunden Tracking mit GPS.