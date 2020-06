Samsung Gear VR kommt in die First Class von Qantas

Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways und Samsung haben eine Partnerschaft bekanntgegeben, wonach Samsungs Gear VR den First-Class-Passagieren zur Verfügung gestellt werden soll.

Demnach kann man am Boden, in den First Class Lounges in den Flughäfen von Sydney und Melbourne mit dem Headset einen virtuellen Spaziergang durch künftige Reisedestinationen machen. Auch spannende Videos rund um die Fliegerei soll es geben. Während des Fluges sollen die Fluggäste mit dem Gear VR Hollywood-Blockbuster in 3D sehen können.