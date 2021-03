Samsung liefert Geräte erstmals per Drohne

Wer in der irischen Stadt Oranmore wohnt, kann künftig Samsung-Geräte aus der Luft zugestellt bekommen. Der Elektronikkonzern hat eine Kooperation mit dem Zustelldienst Manna Drone Delivery bekanntgegeben, der sich auf Paketlieferungen per Drohne spezialisiert hat. Von ihrem zentralen Standort aus können die Drohnen jeden Haushalt in Oranmore innerhalb 3 Minuten erreichen, verspricht die Firma, die sonst auch Essen per Drohne zustellt.

Zukunft des Handels

Samsung zufolge ist das Experiment das weltweit erste seiner Art innerhalb des Konzerns. Der Konzern bezeichnete die Drohnenzustellung als sinnvolle Innovation und sprach gar von der Zukunft des Handels. Der Dienst ist in der Stadt ab sofort verfügbar, geliefert werden können zum jetzigen Zeitpunkt aber keine schweren Fernseher, sondern nur Galaxy-Geräte.