Galaxy Note 4 angetestet: Ein wenig Metall mit viel Wirkung

Das Display des Smartphones ist mit 5,7 Zoll gleich groß wie beim Vorgänger, löst nun aber mit QHD (2560 mal 1440 Pixel, 515 ppi) auf. Dadurch sind die Abmessungen nahezu gleich geblieben, auch an der Breite der Ränder sowie dem Gewicht hat sich kaum etwas verändert. Deutlich gebessert hat sich jedoch die Verarbeitung des Smartphones. Statt eines Kunststoff-Rahmens in Aluminium-Optik hat das Note 4 einen echten Aluminium-Rahmen. Die leichte Fase rund um den Rahmen erinnert an das iPhone und vermittelt ein hochwertiges Gefühl, wenn man das Gerät in Händen hält. Auch die Tasten wurden aus Metall gefertigt.