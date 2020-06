Samsung präsentiert Foto-Smartphone Galaxy K zoom

Das K zoom hat einen 4,8 Zoll AMOLED-Display mit 1.280 x 720 Pixeln. Das Gewicht beträgt 200 Gramm. Das Gehäuse, das vom Design her an das Galaxy S5 erinnert, ist an seiner stärksten Stelle 20,2 Millimeter und somit mehr als doppelt so dick wie das S5.

Im Inneren befindet sich ein Hexa-Core Prozessor aus einem 1,3 GHz Quad-Core und einem 1,7 GHz Dual-Core-Prozessor. Der Arbeitsspeicher beträgt 2 GB und der interne Speicher, der sich per microSD-Slot erweitern lässt, ist mit 8 GB angegeben. Der Akku hat eine Leistung von 2.430 mAh. Beim Betriebssystem setzt Samsung auf das Android 4.4 KitKat.