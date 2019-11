Samsung S11 wird voraussichtlich 120-Hz-Display haben

Die Gerüchteküche um das neue Samsung Galaxy S11 brodelt bereits. Demnach sollen völlig neue Displays verbaut werden, die sich das Unternehmen unter dem Namen SAMOLED patentieren ließ. Nun hat ein Galaxy Note 9 Besitzer herausgefunden, dass diese Displays eine Bildwiederholrate von 120 Hz haben könnten. In der Beta-Version des One UI 2 Updates konnte er versteckte Einstellungen finden, die darauf hinweisen. One UI ist Samsungs Android-Benutzeroberfläche für die Galaxy-Smartphones.