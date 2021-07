Samsung Series 7 Slate im Test

Das Tablet, das eigentlich mit Windows 7 verkauft wird, versucht mit Ultrabook-Spezifikationen zu punkten und will dabei trotzdem auch die Vorteile eines Tablets bieten. Die futurezone hat den Hybriden mit Windows 7 und Windows 8 getestet.

Samsungs Series 7 Slate läuft standardmäßig unter Windows 7. Zusätzlich wurde noch Zusatzsoftware vorinstalliert, um das Tablet “touchfreundlicher” zu gestalten. Das ist auch notwendig, denn die Touch-Bedienung von Windows 7 ist ein gutes Stück umständlicher, als man es von mobilen Betriebssystemen wie Android oder iOS gewohnt ist. Doch das Betriebssystem ist nicht der einzige Punkt, in dem sich das Slate deutlich von den kompakteren Konkurrenzgeräten unterscheidet. So erinnert die Hardware eher an ein Notebook bzw. Ultrabook als an ein Tablet. InnenlebenIm Inneren verrichtet ein Intel Core i5-2467M mit zwei Kernen und vier Threads seine Arbeit. Getaktet ist er mit 2,3 GHz. Für die Grafikdarstellung ist ein Intel HD 3000 Chip verbaut, der GPU-Takt reicht dabei standardmäßig von 350 – 1.150 MHz. Als Arbeitsspeicher sind vier GB DDR-3-RAM vorhanden - jene sind aufgrund der kompakten Bauweise fest verbaut, es besteht also keine Erweiterungsmöglichkeit. Als Festplatte ist eine SSD mit 64 GB von Samsung vorhanden. Das Tablet funkt über WLAN im 802.11 b/g/n-Standard, alternativ ist noch ein 3G-Modem verbaut. Bluetooth ist in der Version 2.1 vorhanden. Zusätzlich sind noch zwei Kameras verbaut, drei Megapixel an der Rückseite und zwei Megapixel an der Vorderseite. Das Display im 16:9-Format hat eine Bildschirmdiagonale von 11,6 Zoll (29,5 cm) und arbeitet mit einer Auflösung von 1366 × 768 Pixel. Die Pixeldichte liegt bei etwa 135 PPI.

© Bild: Thomas Prenner Samsung Series 7 Slate © Bild: Thomas Prenner Samsung Series 7 Slate © Bild: Thomas Prenner Samsung Series 7 Slate © Bild: Thomas Prenner Samsung Series 7 Slate © Bild: Thomas Prenner Samsung Series 7 Slate

Formfaktor und AkkuDie leistungsstarke Hardware benötigt natürlich auch entsprechend Platz und genügend Luftzirkulation. Das Slate ist darum deutlich dicker und schwerer, als die Kollegen mit Android und iOS. Damit die anfallende Abwärme auch entsprechend abtransportiert werden kann, befinden sich auf der Rückseite ein großer und drei kleine Lüftungsschlitze. Darunter sitzt auch ein aktiver Lüfter, der aber nur dann anspringt, wenn die Last zu groß wird. Die Bauteile führen auch dazu, dass das Gerät entsprechend dick und schwer ist. Die Abmessungen betragen 184,0 × 12,9 × 296,1 mm, das Gewicht liegt bei 960 Gramm. Das Slate liegt somit weniger angenehm in Händen, als man es von anderen Touchscreen-Devices gewohnt ist. Positiv ist aber anzumerken, dass der Schwerpunkt des Gerätes angenehm gleichmäßig auf die ganze Fläche verteilt ist. Die Akkuleistung ist sehr stark von der Intensität der Nutzung abhängig. Bei eingeschaltetem WLAN und nahezu pausenloser Bedienung von Browser und Tweetdeck konnte das Tablet rund 4,5 Stunden ohne Stromanschluss betrieben werden. Bei rechenintensiveren Anwendungen (etwa beim Abspielen von HD-Material) verringerte sich dieser Wert entsprechend.

Samsung Series 7 Slate im Test © Thomas Prenner

Anschlüsse und TastenNeben dem proprietären Anschluss für die beiliegende Docking-Station ist noch ein USB-Anschluss vorhanden. Zusätzlich gibt es eine Mini-HDMI-Schnittstelle und einen microSD-Kartenleser. Etwas unverständlich ist, wieso Samsung hier nicht auf einen Standard-SD-Slot setzt, da das Micro-Format kaum verbreitet ist und sich das Tablet etwa sehr gut für das Betrachten von Fotos eignen würde. Neben einer Windows-Taste unterhalb des Displays hat das Tablet noch vier Tasten an den Seiten. Zwei Tasten links sind für die Lautstärkeregelung verantwortlich, an der rechten Seite befindet sich die Power-Taste, sowie ein Knopf, mit dem man die Bildschirmausrichtung fixieren kann. Die Druckpunkte dieser Tasten sind nicht optimal, da sie relativ tief im Gehäuse sitzen. Um zu kontrollieren, ob man das Tablet ordnungsgemäß eingeschaltet hat, ist oft ein Blick auf die entsprechende LED bei der Taste notwendig. LieferumfangBeim Lieferumfang zeigt sich Samsung großzügig: Neben einer Bluetooth-Tastatur ist noch eine Docking-Station beigelegt, die einen weiteren USB-Anschluss sowie einen vollwertigen HDMI-Anschluss enthält. Außerdem ist ein Digitizer-Pen im Lieferumfang enthalten. Die Qualität des Zubehörs kann sich durchaus sehen lassen. Die Bluetooth-Tastatur wirkt hochwertig und lässt sich angenehm benutzen.

© Bild: Screenshot Samsung Series 7 Slate Software © Bild: Screenshot Samsung Series 7 Slate Software © Bild: Sc Samsung Series 7 Slate Software (Bing Maps) © Bild: Screenshot Samsung Series 7 Slate Software

VerarbeitungDas Äußere des Slate wird durch Glas und Kunststoff dominiert. Die Rückseite, die den Anschein von gebürstetem Aluminium erwecken soll, erwies sich im Test als anfällig für Kratzer und kleinere Beschädigungen. Ähnlich verhielt es sich an der unteren Kante, nahe des Anschlusses für die Docking-Station. Durch den, teilweise ungewollten, Kontakt beim Andocken waren hier schon nach kurzer Benutzung Kratzer zu erkennen. Auch die Stabilität macht einen wenig vertrauenswürdigen Eindruck, die Plastikabdeckung an der Rückseite lässt sich an bestimmten Stellen deutlich eindrücken. DisplayDie Displayqualität lieferte im Test ein durchschnittliches Bild. So werden zwar Farben korrekt dargestellt, die Helligkeit müsste jedoch besser sein. Besonders unangenehm ist dieser Umstand, weil die Glasoberfläche sehr stark spiegelt. Erschwerend kommt hinzu, dass das Display nicht sehr nah am Glas sitzt, was auch dazu führt, dass die Optik bei spitzen Betrachtungswinkeln sehr schnell leidet. Die SoftwareDas Slate Series 7 kommt vorinstalliert mit Windows 7 Professional in der 64-Bit-Variante. Dazu gibt es Samsungs Touch Play Launcher, der speziell auf die Bedienung mit dem Touchscreen ausgelegt ist. Die App enthält einige weitere Apps, wie etwa einen Touch-Kalender, eine Wetter-App, oder eine Notiz-App. Wirklich sinnvoll ist davon aber nur die Kalender-App, die auch eine Synchronisierung mit dem Google Calender bietet. Im Test konnte der Kalender nicht erfolgreich mit Google verbunden werden, wenn Googles 2-Step-Verification aktiviert war. Samsung verzichtet bei dem Software-Paket auf einen touch-freundlichen Mail-Client, was aber eine gute Ergänzung zu der Kalender-Software gewesen wäre. Positiv ist anzumerken, dass Samsung dem Tablet auch eine PC-Variante der Tastatur Swype beigelegt hat. Jene funktioniert tadellos und wesentlich besser, als die Windows-Standardtastatur.

© Thomas Prenner