Samsung stellt günstigeres Galaxy S20 FE vor

Preise und Verfügbarkeit

In Österreich kann das Samsung Galaxy S20 FE in der 4G-Variante bereits vorbestellt werden. Das Modell mit 128 GB Speicherplatz kostet 649 Euro, das 256-GB-Modell kommt auf 719 Euro. Versandt werden die Geräte voraussichtlich am 2. Oktober.

Als Farbauswahl stehen Cloud Navy, Lavender, Mint, Red, White und Orange zur Auswahl. Das S20 FE mit 5G wird zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.