Samsung Galaxy A21s im Test: Günstig und gut - bis auf eine Sache

Der Bokeh-Effekt bei der Selfie-Kamera, die mit 13 MP auflöst, funktioniert überraschend gut. Die Software ist im Stande, die Umrisse eines Gesichts großteils passend zu erkennen. Mit abstehenden Haaren, Kapuzen oder ähnlichem tut sich die Software jedoch etwas schwer. Der Stärkegrad der Unschärfe kann sogar im Nachhinein noch angepasst werden, was praktisch ist.

Bei Weitwinkelaufnahmen bleiben Schärfe und Farbstärke erhalten. Das ist gut und nicht selbstverständlich. Bei zahlreichen anderen Smartphones in diesem Preisbereich werden Weitwinkelaufnahmen zu dunkel abgelichtet - nicht so beim Galaxy A21s. Auffallend ist jedoch, dass Objekte an den Rändern stark verzogen dargestellt werden - teilweise sogar so stark, dass die Bilder unwirklich aussehen.

Bei Makroaufnahmen ist es schwierig, den Fokuspunkt genau zu treffen. Trifft man ihn nicht, sind die Fotos unscharf bzw. an der falschen Stelle scharf. Positiv beim Makro-Modus ist, dass die Bilder nicht zu dunkel werden, was bei vielen Konkurrenzmodellen der Fall ist.