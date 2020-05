Das sind die bislang meistverkauften Handys 2020

Die Corona-Krise hat den Smartphone-Verkäufen in diesem Jahr deutlich zugesetzt. So sollen bisher laut des Marktforschungsinstituts Strategy Analytics 17 Prozent weniger Handys über den Ladentisch gegangen sein. Nun liefert die Analysefirma weitere Zahlen dazu, welche Smartphones besonders häufig verkauft wurden. Dabei konnte sich Samsung mit 4 Handys vor Xiaomi positionieren, das mit 2 Smartphones vertreten ist. Unter den am häufigsten verkauften Modellen befindet sich mit dem Samsung Galaxy S20+ nur ein hochpreisiges Modell.

Am besten hat sich laut der Analysten das Samsung Galaxy A51 verkauft. Es sei insbesondere in Europa und Asien beliebt. Das Mittelklasse-Handy ist derzeit in Österreich ab 280 Euro zu haben. Mit rund 6 Millionen verkauften Exemplaren macht das einen Marktanteil von 2,3 Prozent aus. Da während des analysierten Zeitraums insgesamt 275 Millionen Smartphones verkauft wurden, fallen einzelne Modelle entsprechend geringer ins Gewicht. 86 Prozent dieser Verkäufe waren Android-Modelle.