Welches Samsung Galaxy S20 soll ich mir kaufen?

Fazit

Wer ein Smartphone zum Marktstart kauft, muss immer den höchsten Preis für das Gerät bezahlen. Ein Zuwarten von ein paar Wochen oder Monaten, kann einige 100 Euro sparen. Ein Beispiel: Das Galaxy S10 kostete zum Marktstart im März vergangenen Jahres 899 Euro. Bis Juni ist der Preis bereits auf 665 Euro gesunken.

Die S10-Geräte sowie die Note-10-Modelle bieten in Sachen Leistungsstärke eine willkommene und günstigere Alternative zu den S20-Modellen. Bei der Kamera sind die Unterschiede zwischen den Vorgängerversionen und den aktuellen Geräten am deutlichsten. Dennoch verfügen auch die S10- und Note-10-Geräte über eine Top-Kamera, die immer noch viele Konkurrenzmodelle in den Schatten stellt.