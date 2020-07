Samsung und T-Mobile bringen erstes LTE-Tablet

Das Tablet hat eine Bildschirmdiagonale von 8,9 Zoll, eine Dual-Core-CPU mit 1,5 Ghz und 1 GB RAM. Dazu gibt es zwei Kameras (3 Megapixel an der Rückseite, 2 Megapixel an der Vorderseite). Betriebssystem ist Android 3.2 (Honeycomb). Bei den Anschlüssen gibt es neben dem proprietären Stromanschluss noch einen USB-Port, um externe Geräte zu verbinden.

In Verbindung mit dem Tablet bietet T-Mobile den bereits bestehenden Tarif All Inclusive LTE um 50 Euro monatlich an, dazu gibt es das Tablet bei einer Mindestvertragsdauer von zwei Jahren kostenlos. Das Transfervolumen ist unbegrenzt. T-Mobile hat das Tablet als einziger heimischer Mobilfunker im Angebot, was laut Samsung auch so bleiben wird. Auch in den freien Verkauf soll das Gerät nicht kommen. Der Grund liege darin, dass die Geräte auf das jeweilige LTE-Netz speziell angepasst werden müssen.