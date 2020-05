Samsung will Dritthersteller-Zubehör doch zulassen

Zuletzt wurde für Samsungs Galaxy Note ein Software-Update ausgeliefert, seitdem Flip-Covers von Drittherstellern nicht mehr korrekt funktionieren (die futurezone hat berichtet). Lediglich offizielle Samsung-Hüllen mit einem entsprechenden Chip verrichteten ordnungsgemäß ihren Dienst.

Nun hat sich Samsung zu der Sache zu Wort gemeldet. In einem Statement gegenüber Ars Technica spricht der Konzern von einem „Bug“, der die Nutzung von Drittherstellerzubehör verhindert. Der Konzern wolle den Fehler aber so schnell wie möglich per Software-Update ausbügeln, so, dass wieder sämtliche Flip-Covers mit dem Phablet genutzt werden können.

Laut dem Konzern war es nie die Absicht, Dritthersteller-Zubehör auszusperren. Wann genau das neue Update für das Note 3 kommt, ist derzeit noch unklar.