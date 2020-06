Samsung zeigt 3D-Kamera für 360-Grad-Videos

Obwohl es für Project Beyond bereits eine Produktwebseite gibt, handelt es sich bei dem Gerät laut Engadget wohl eher um ein Demonstrationsobjekt. Die Möglichkeiten, die eine solche Kamera eröffnet, scheinen allerdings höchst interessant. So wäre für die ferne Zukunft etwa die Übertragung von Sportveranstaltungen denkbar, bei der Zuseher am anderen Ende der Welt einen Platz im Publikum einnehmen und ihren Blick nach eigenen Bedürfnissen wenden können.