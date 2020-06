Samsung zeigt Galaxy Tab 2 und Beamer-Handy

Die weltgrößte Handy-Messe in Barcelona, der Mobile World Congress, hat einen ersten Höhepunkt. Samsung hat zum Start der Messe, die heute Sonntag beginnt, den Nachfolger seines beliebten Galaxy Tab 10.1 vorgestellt. Das neue Galaxy Tab 2 misst wie der Vorgänger 10 Zoll (1280x800) und setzt auf Android 4.0 als Betriebssystem. Der Dual-Core-Prozessor ist 1 GHz schnell und wird von 1 GB Ram unterstützt. Sonst wird geboten: Bluetooth 3.0, Front und Rück-Kamera (3MP), ein Akku mit 7000 mAh sowie integrierter Speicher in Form von 16 oder 32 GB. Das Tablet soll im Frühjahr in den Handel kommen.

7 Zoll und 10 Zoll Tablet

Bereits im Vorfeld der Messe hat Samsung den Nachfolger des 7 Zoll Tablets präsentiert. Somit hat der südkoreanische Konzern aktuell ein neues 7 und 10 Zoll Tablet mit Android 4.0 im Programm. Ein weiteres 10 Zoll Tablet aus der Note-Reihe, das auch Stifteingabe erlaubt, könnte auf der Messe noch folgen.