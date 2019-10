Samsung zeigt neues faltbares Klapp-Handy

So werden etwa Notification-Pop-ups wesentlich schmäler gehalten, um die Nutzer nicht zu sehr abzulenken. Benachrichtigungen am Sperrbildschirm werden zum Teil halbtransparent dargestellt, so dass noch das Wallpaper durchscheint.

Die Anzeige am Lockscreen selbst - beispielsweise Datum und Uhrzeit - passt sich farblich auch automatisch an das gewählte Wallpaper an. Hat man etwa ein sehr helles Hintergrundbild, wird die Uhr automatisch schwarz angezeigt; nutzt man ein dunkles Bild, wird die Uhr beispielsweise weiß angezeigt.