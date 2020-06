Samsung zeigt vier neue Galaxy-Smartphones

Neues Namensschema bei Samsung

Beim neuen Namensschema setzt Samsung auf eine leicht verständliche Struktur aus Buchstaben und kurzen Zusatzbezeichnungen. Die S-Linie (mit Flaggschiff Galaxy S II) wird das Premium-Segment bleiben. "S" soll für "Super Smart" stehen. Knapp darunter sind die "R" und "W"-Linien (für "Royal/Refined" bzw. "Wonder") angesiedelt, die in etwa eine "Balance zwischen Stil und Leistung" herstellen sollen, so die schwammige Formulierung.

"M" steht laut Samsung für "Magical", man könnte auch "Mid-Range" sagen, da der Hersteller hier ein optimal ausgeglichenes Preis/Leistungs-Verhältnis anstrebt. "Y" steht für "Young" und bezeichnet die Billig-Smartphone-Schiene der Galaxy-Reihe. Die Zusatzbezeichnung "Pro" steht für eine vorhandene physische Tastatur. "Plus" bezeichnet ein Modell-Upgrade und "LTE" steht für 4G/LTE-Unterstützung.

Mit dem neuen Namensschema will Samsung laut Mobil-Chef J.K. Shin sicherstellen, dass Kunden einfach und schnell Smartphone-Modelle nach ihren Bedürfnissen finden können.