SanDisk zeigt 8 Terabyte SSD für die Hosentasche

Wer auf der Suche nach einer externen SSD ist, wird feststellen, dass die meisten, leistbaren Geräte nicht mehr als 1 TB Speicherplatz haben. Externe SSDs mit 2 TB sind schon erheblich teurer, welche mit 4 TB existieren zwar, sind aber kaum leistbar.

Nun hat SanDisk eine externe SSD mit 8 TB Speicherplatz präsentiert, die in jede Hosentasche passt. Der auf der CES in Las Vegas gezeigte Prototyp stellt die Konkurrenz nicht nur in Sachen Speicherplatz in den Schatten, sondern kann auch mit extrem hoher Datentransfergeschwindigkeit punkten.

Während gängige und leistbare externe SSDs Daten meist mit 6 Gbps übertragen, weist die neue SanDisk-SSD eine Datentransfergeschwindigkeit von 20 Gb/s auf. Wann die SSD auf den Markt kommen wird und wie viel sie kosten wird, ist unklar.