Schaub Lorenz bietet garantiert nicht smarte TV-Geräte

Funktionen, die bei anderen Herstellern praktisch zum Standard gehören, etwa 3D-Bildausgabe, Internetanbindung oder die Möglichkeit, Medieninhalte drahtlos einzubinden, lässt Schaub Lorenz bei seinen Fernsehern bewusst weg. Mit den LCD-Geräten, die in Größen von 22 bis 50 Zoll verfügbar sind, können Kunden "einfach nur fernsehen" wie es in einer Aussendung heißt. Das Angebot richtet sich laut Hersteller an Personen, die keine komplizierten Menüführungen und Zusatzangebote wollen. Vor allem an ältere Menschen sollen die Fernseher kaufen, heißt es in der Aussendung weiter.

Die in der Türkei gefertigten TV-Geräte von Schaub Lorenz kommen ohne Internetanschluss oder 3D- und Smart-Funktionen aus. Alle "erklärungsbedürftigen Features" wurden laut Hersteller ebenfalls weggelassen. Die Preise bewegen sich zwischen 300 und 700 Euro, die gebotenen Bildschirmauflösungen zwischen "HD ready" und FullHD. Anschlüsse wie HDMI, Scart und USB sind vorhanden.