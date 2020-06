Schick und schlank: Unterwasserkameras im Test

Sowohl Aussehen als auch Haptik lassen bei Sonys TX10 kaum vermuten, dass es sich dabei um eine Unterwasserkamera handelt. Das Aluminium-Gehäuse wirkt absolut edel, fühlt sich im Wasser aber etwas seltsam an. Der Slider, der die Linse schützen soll, erweist sich in der Praxis als Nachteil. Unter ihm sammeln sich allzu leicht Wasser, Sand und andere Partikel an. Was die Bildqualität betrifft, kann die Sony-Kamera im Test absolut überzeugen. Die Bilder sind scharf und natürlich in der Farbgebung. Eine separate Taste erleichtert den Start von Videoaufnahmen. Ärgerlich ist hingegen die langsame Reaktionszeit der TX10 beim Einschalten

FAZIT

Was die Bildqualität betrifft, konnten beim Test im leicht diesigen Wasser beim Barrier Reef vor allem Sony und Canon punkten. Samsungs WP10 schießt auf den ersten Blick zwar farbenkräftige Bilder. Die Sichtung des Materials zeigt jedoch, dass die Schnappschüsse nicht ganz mit den teureren Kameras mithalten können. Ähnliches gilt für die Olympus TG-310. Diese verzögert zudem das Bild-Auslösen, was beim Ablichten von Fischen wenig hilfreich ist.

Bei allen Unterwasseraufnahmen empfiehlt sich die Nachbearbeitung des Materials, hier lassen sich verblüffende Effekte herausholen. Aufgepasst heißt es hingegen an Land. Denn dass die Geräte Wassertiefen bis zu zehn Metern trotzen, macht sie kaum weniger schmutzresistent. Am Sandstrand erwiesen sich die Displays als wenig kratzfest. Für das Schießen von Urlaubsfotos sind die Allrounder hingegen auch im Trockenen brauchbar.