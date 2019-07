Schwerer Bug in iOS 13 legt Passwörter offen

Geringe Gefahr

Dass der Fehler in der Praxis ausgenutzt wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Angreifer brauchen nicht nur physischen Zugang zu dem iPhone oder iPad, sondern müssen auch die gewöhnliche Displaysperre umgehen.

Apple wurde über den Fehler bereits informiert, hat ihn aber noch nicht offiziell bestätigt. In der seit Mittwoch verfügbaren vierten Developer-Beta ist der Bug mittlerweile behoben.

Man kann auch darum davon ausgehen, dass die kommende Public Beta ohne den Bug kommt. Jene erscheint in der Regel kurz nach der neuen Developer Beta, sollte also spätestens in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen. Die finale Version von iOS 13 und iPadOS wird für Herbst erwartet.