Apple stellt iOS 13 vor: Das sind die Neuerungen

Mehr Privatsphäre

Ein wichtiges Thema bei der iOS-13-Präsentation war zudem der starke Fokus auf die Privatsphäre der Nutzer. Privatsphäre sei ein Grundrecht, heißt es. So können Nutzer nun besser kontrollieren, welche App wann Zugriff auf den Standort des Nutzers hat. Der Schutz betrifft nicht nur GPS, sondern auch Tracking per WLAN und Bluetooth. Es ist zudem ab sofort möglich, den Standort mit den App-Entwicklern nur einmalig zu teilen und nicht dauerhaft.

Eine weitere größere Neuerung ist „Sign in with Apple“. Die Funktion gleicht dem Einloggen mit Facebook- oder Google-Account und soll dieses auf Dauer ablösen. Apple verspricht dabei mehr Privatsphäre und kein Datensammeln. Facebook war in Verruf geraten, was das betrifft, und Apple positioniert sich seit Jahren als privatsphärefreundliches Unternehmen. So soll etwa die E-Mail-Adresse auch nur dann an Entwickler weitergegeben werden, wenn der Anwender das dezidiert will. Wahlweise generiert Apple für die Nutzer Wegwerf-Mail-Adressen. Wenn der Nutzer will, kann er sie einfach deaktivieren und so Spam abstellen.

Apple nutzte die Gelegenheit auch für Seitenhieb gegen Facebook und Google. Man würde ähnliche Funktionen ohne Tracking bieten.