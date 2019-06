Keynote im Liveticker: Apple zeigt iOS 13 und mehr

So sieht er aus, der Mac Pro. Und das kann er:

Die harten Fakten: Es wird ein neuer 28-core Intel Xeon Prozessor verwendet. 300 Watt Power. 2933 MHz ECC, 6 Memory Slots, 1,5 Terabytes System Memory. I/O-Card mit zwei Thunderboldt-3-Ports, zwei USB-A-Ports.

Auf Graphik wurde natürlich besonders wert gelegt. x15 PCIe Connector mit einem zweiten Connector, PCIe, DisplayPort und Power. Fanless Design. MPX Module mit Radeon Pro 580X Grafikkarte oder Radeon Pro Vega II mit 14 Teraflops und 32 GB HBM2. Das ist die stärkste Grafikkarte der Welt, heißt es.

Video Editing: Afterburner verwandelt Mac Pro in ein Monster, was Video Editing betrifft. Sechs Milliarden Pixel pro Sekunde sollen damit verarbeitet werden können. ProRes RAW: 3 Streams of 8K. 12 Streams of 4K.

1,4 kW Power Supply mit drei Riesen-Lüfter, um dem gerecht zu werden.

Er bekommt Räder, damit er leichter von Ort A nach B zu bringen ist.

Adobe, Autodesk, Blackmagicdesign supporten den neuen Mac Pro.

Das Display verfügt über 120 Millionen Pixel.

Der Mac Pro startet ab 5999 US-Dollar und wird ab Herbst verfügbar sein.