Apple läutet Aus für iTunes ein und stellt macOS Catalina vor

iTunes könnte doch noch eine Kalender-Funktion vertragen, lautete der Scherz auf der World Wide Developers Conference ( WWDC). Doch ernst gemeint war das nicht: Nach 18 Jahren iTunes soll das neue macOS 10.15 aka Catalina stattdessen drei Apps bekommen: Music, Podcasts und TV. Wie es mit iTunes für Windows weitergeht, war vorerst noch unklar. Es erscheint aber unwahrscheinlich, dass das Programm lediglich für Windows-User weitergeführt wird.

Synchronisation im Finder

Doch was passiert dann eigentlich mit der Synchronisation von Geräten wie iPhones? Dieser Prozess fand bisher immer in iTunes statt. Dies will Apple jetzt so lösen, dass dies schlichtweg einfach im Finder stattfinden wird. Dafür wird es keine eigene App geben.